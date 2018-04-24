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За решетку отправлен учитель из Саратовской области
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За решетку отправлен учитель из Саратовской области 

Новости Саратова 52 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Теперь уже бывший директор гимназии Саратова Вадим Киреев признан судом виновным в злоупотреблении своими полномочиями и присвоении денежных средств.
Следствие полагает, что руководивший расположенной в Заводском районе гимназией № 5 Киреев трудоустроил в возглавляемое им учреждение женщину, которая по факту не работала, а только числилась. Ей даже придумали должность учителя дополнительного образования.
Тем не менее даме в течение 4-х лет исправно платили заработную плату. И в итоге, с 2012 по 2016 год выплатили «сотруднице» 643 тысячи рублей. Деньги, как полагает следствие, были присвоены ее начальником, который распорядился похищенным по своему усмотрению.
Несмотря на непризнание своей вины, Киреев был приговорен судом к 2-м годам колонии общего режима с выплатой штрафа в пользу государства в размере 80 000 рублей. Естественно, с должностью опальному педагогу также пришлось расстаться.
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