За решетку отправлен учитель из Саратовской области

Теперь уже бывший директор гимназии Саратова Вадим Киреев признан судом виновным в злоупотреблении своими полномочиями и присвоении денежных средств.

Следствие полагает, что руководивший расположенной в Заводском районе гимназией № 5 Киреев трудоустроил в возглавляемое им учреждение женщину, которая по факту не работала, а только числилась. Ей даже придумали должность учителя дополнительного образования.

Тем не менее даме в течение 4-х лет исправно платили заработную плату. И в итоге, с 2012 по 2016 год выплатили «сотруднице» 643 тысячи рублей. Деньги, как полагает следствие, были присвоены ее начальником, который распорядился похищенным по своему усмотрению.