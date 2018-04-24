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Кражи с билбордов алюминия почти на 190 тысяч рублей раскрыли на Дону
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Кражи с билбордов алюминия почти на 190 тысяч рублей раскрыли на Дону 

АиФ Ростов 55 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Кражи с билбордов алюминиевых деталей на общую сумму около 190 тысяч рублей раскрыли полицейские в Аксайском районе Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в полицию обратился владелец рекламного щита. Он заявил, что с рекламной конструкции похищены алюминиевые призмы общей стоимостью около 130 тыс. рублей.
С другого рекламного щита пропали призмы на сумму 60 тыс. рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлениях были задержаны двое мужчин, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
Выяснилось, что похищенный алюминий подозреваемые сдали в пункт приема металлолома.
В настоящее время в отношении мужчин завели уголовные дела по статье УК РФ «Кража».
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