Кражи с билбордов алюминия почти на 190 тысяч рублей раскрыли на Дону

Кражи с билбордов алюминиевых деталей на общую сумму около 190 тысяч рублей раскрыли полицейские в Аксайском районе Ростовской области

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в полицию обратился владелец рекламного щита. Он заявил, что с рекламной конструкции похищены алюминиевые призмы общей стоимостью около 130 тыс. рублей.

С другого рекламного щита пропали призмы на сумму 60 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлениях были задержаны двое мужчин, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Выяснилось, что похищенный алюминий подозреваемые сдали в пункт приема металлолома.