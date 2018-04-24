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В Удмуртии полицейские изъяли 12 тыс. единиц контрафактной продукции
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В Удмуртии полицейские изъяли 12 тыс. единиц контрафактной продукции 

ИА «Сусанин» 54 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Полицейские изъяли из незаконного оборота примерно 12 тыс. единиц контрафактной продукции. По данным МВД по Удмуртской Республики, общая стоимость реквизированного товара составила более 15 млн рублей.
Всего сотрудники ОВД проверили 963 розничных магазина, 6 предприятий, производящих промышленную продукцию, и 1044 автомобилей. В ходе проверки выявлено 95 административных правонарушений, 5 из которых связаны с нарушением авторских прав. Правоохранители возбудили уголовные дела: 6 — по фактам сбыта контрафактной алкогольной продукции, 4 — по фактам незаконного использования средств индивидуализации товаров.
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