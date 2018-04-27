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Приставы в Удмуртии впервые передадут на уничтожение изъятый квадрокоптер
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Приставы в Удмуртии впервые передадут на уничтожение изъятый квадрокоптер 

Rambler News Service 53 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Управление ФССП по Удмуртии впервые передаст на утилизацию в Росимущество изъятый у злоумышленника квадрокоптер, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сотрудниками УФССП России по Удмуртской Республике в рамках исполнительных производств изымаются предметы, использовавшиеся для совершения преступлений: бензопилы, резиновые лодки, мобильные телефоны. Впервые в списке появился квадракоптер», — следует из сообщения.
Как отмечает издание Udm-Info, злоумышленник планировал доставить осужденным партию сотовых телефонов с помощью квадрокоптера в тюрьму. Мужчину задержали и изъяли у него запрещенные к передаче 12 сотовых телефонов, сим-карты, девять зарядных устройств, USB-кабелей и электронный планшет. Изъятые предметы также будут уничтожены.
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