Приставы в Удмуртии впервые передадут на уничтожение изъятый квадрокоптер

Управление ФССП по Удмуртии впервые передаст на утилизацию в Росимущество изъятый у злоумышленника квадрокоптер, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудниками УФССП России по Удмуртской Республике в рамках исполнительных производств изымаются предметы, использовавшиеся для совершения преступлений: бензопилы, резиновые лодки, мобильные телефоны. Впервые в списке появился квадракоптер», — следует из сообщения.

Как отмечает издание Udm-Info, злоумышленник планировал доставить осужденным партию сотовых телефонов с помощью квадрокоптера в тюрьму. Мужчину задержали и изъяли у него запрещенные к передаче 12 сотовых телефонов, сим-карты, девять зарядных устройств, USB-кабелей и электронный планшет. Изъятые предметы также будут уничтожены.