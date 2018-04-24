Ещё
Брянский суд приговорил местного жителя к пожизненному сроку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Брянский суд приговорил местного жителя к пожизненному сроку 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Брянский областной суд приговорил местного ранее судимого 32-летнего жителя к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, признав его виновным в разбое и убийстве четырех человек. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Брянский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство четырех лиц, сопряженное с разбоем» и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия». Суд назначил виновному по совокупности преступлений пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима", — сказали в пресс-службе ведомства.
Как сообщал ранее ТАСС, жителя Брянской области, подозреваемого в убийствах, задержали 26 ноября 2016 года. Позже в суде установили, что злоумышленник убил не только собственных родителей в селе Далисичи Суражского района Брянской области и соседа, но и напал на 20-летнюю девушку в Москве в сентябре 2016 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес ей удары ножом, после чего похитил телефон и 19 тыс. рублей. От полученных травм девушка скончалась на месте.
ТАСС: последние новости
Сотрудник Центробанка арестован по подозрению в мошенничестве Мосгорсуд отпустил из СИЗО экс-главу Фондсервисбанка по делу о хищении 1,3 млрд рублей Суд в Москве арестовал имущество топ-менеджеров АО "Воентелеком"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах143
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой178
Скончался Геннадий Леонов10
Зачем Понаровская вернулась в Россию35
Украина объявила России речную блокаду199
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение