Брянский суд приговорил местного жителя к пожизненному сроку 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Брянский областной суд приговорил местного ранее судимого 32-летнего жителя к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, признав его виновным в разбое и убийстве четырех человек. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Брянский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство четырех лиц, сопряженное с разбоем» и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия». Суд назначил виновному по совокупности преступлений пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима", — сказали в пресс-службе ведомства.
Как сообщал ранее ТАСС, жителя Брянской области, подозреваемого в убийствах, задержали 26 ноября 2016 года. Позже в суде установили, что злоумышленник убил не только собственных родителей в селе Далисичи Суражского района Брянской области и соседа, но и напал на 20-летнюю девушку в Москве в сентябре 2016 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес ей удары ножом, после чего похитил телефон и 19 тыс. рублей. От полученных травм девушка скончалась на месте.