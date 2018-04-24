Брянский суд приговорил местного жителя к пожизненному сроку

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Брянский областной суд приговорил местного ранее судимого 32-летнего жителя к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима , признав его виновным в разбое и убийстве четырех человек. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Брянский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство четырех лиц, сопряженное с разбоем» и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия». Суд назначил виновному по совокупности преступлений пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима", — сказали в пресс-службе ведомства.