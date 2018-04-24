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Жители Карелии, от которых скрыли смерть сына, отсудили €11 000 в ЕСПЧ
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Жители Карелии, от которых скрыли смерть сына, отсудили €11 000 в ЕСПЧ 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
Полиция и следователи не оповестили супругов из Беломорска о смерти их ребенка.
Европейский суд по правам человека назначил компенсацию почти в 11 тысяч евро семье из Карелии, сына которой убили в декабре 2005 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Право.ru».
Супруги из Беломорска узнали, что против убийцы сына расследуется уголовное дело, связались со следователем, отвечавшим за дело, в феврале 2006 года. Также родные узнали, что их сын был похоронен как «невостребованный». Родным разрешили эксгумировать останки сына и отправить домой, где прошли похороны.
В 2006 году Приморский районный суд установил, что следователь, ответственный за дело об убийстве, не сделал достаточно, чтобы найти и известить родственников умершего. Хотя в материалах делах содержалась личная информация, телефонные записи.
Родители предъявили иск о компенсации материального и неспециалистического ущерба. Но Тверской районный суд Москвы не нашел в действиях следователя противоправных действий. В итоге семья обратилась в ЕСПЧ с жалобами, что власти не уведомили их о смерти сына, утверждали, что это оставило их в ситуации неопределенности относительно местонахождения их сына и лишило их возможности дать ему надлежащее захоронение.
Суд рассмотрел жалобу родителей в соответствии со статьей Конвенции о правах человека (право на уважение частной и семейной жизни) и решил, что неспособность властей уведомить или принять меры к информированию о смерти сына до захоронения повлияла на их право на уважение личной и семейной жизни.
— Ни следователь, ни полиция не использовали пути, которые были открыты для них, чтобы найти родителей. Правительство не представило никаких объяснений относительно того, почему эти шаги не были предприняты,
— цитирует издание ЕСПЧ.
Европейский суд постановил выплатить супругам 539 евро в качестве компенсации материального ущерба, 10 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 374 евро за судебные расходы.
По материалам: ptzgovorit.ru
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