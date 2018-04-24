В Калмыкии местный житель осуждён за применение насилия в отношении полицейского

Калмыкии завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Октябрьского района 1967 года рождения, обвиняемого в угрозе насилия в отношении сотрудника полиции.

В феврале 2018 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение административного правонарушения был задержан сотрудниками полиции. С целью избежать задержания и привлечения к административной ответственности злоумышленник, держа в руке нож, замахнулся на участкового уполномоченного полиции, повредив форменную куртку, после чего стал угрожать полицейскому физической расправой.