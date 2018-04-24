В Калмыкии местный житель осуждён за применение насилия в отношении полицейского 

В Калмыкии завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Октябрьского района 1967 года рождения, обвиняемого в угрозе насилия в отношении сотрудника полиции.
В феврале 2018 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение административного правонарушения был задержан сотрудниками полиции. С целью избежать задержания и привлечения к административной ответственности злоумышленник, держа в руке нож, замахнулся на участкового уполномоченного полиции, повредив форменную куртку, после чего стал угрожать полицейскому физической расправой.
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия доказательства были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора. Решением суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.