Жительница Татарстана поблагодарила сотрудников Казанского линейного управления МВД России на транспорте

В Главное управление на транспорте МВД России поступило письмо со словами благодарности в адрес сотрудников Казанского линейного управления МВД России на транспорте УТ МВД России по ПФО.

Автор письма выражает свою признательность сотрудникам транспортной полиции за добросовестную службу.

В начале марта текущего года в дежурную часть Казанского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от работника пригородного электропоезда « Казань Канаш » о пропаже мобильного телефона. В течение недели сотрудники транспортной полиции установили подозреваемого в краже личного имущества. Им оказалась 41-летняя жительница Республики Татарстан . Женщина возвращалась с работы домой в этом электропоезде и увидела лежащий на соседнем сиденье чужой сотовый телефон. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, она присвоила его себе. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время следственным отделом Казанского ЛУ МВД России на транспорте уголовное дело направлено в суд.

Заявительница от души поблагодарила оперуполномоченных и следователя линейного управления за раскрытие преступления в кратчайшие сроки, возвращение телефона и возмещение нанесенного материального ущерба.