Ещё
Жительница Татарстана поблагодарила сотрудников Казанского линейного управления МВД России на транспорте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жительница Татарстана поблагодарила сотрудников Казанского линейного управления МВД России на транспорте 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Главное управление на транспорте МВД России поступило письмо со словами благодарности в адрес сотрудников Казанского линейного управления МВД России на транспорте УТ МВД России по ПФО.
Автор письма выражает свою признательность сотрудникам транспортной полиции за добросовестную службу.
В начале марта текущего года в дежурную часть Казанского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от работника пригородного электропоезда «Казань — Канаш» о пропаже мобильного телефона. В течение недели сотрудники транспортной полиции установили подозреваемого в краже личного имущества. Им оказалась 41-летняя жительница Республики Татарстан. Женщина возвращалась с работы домой в этом электропоезде и увидела лежащий на соседнем сиденье чужой сотовый телефон. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, она присвоила его себе. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время следственным отделом Казанского ЛУ МВД России на транспорте уголовное дело направлено в суд.
Заявительница от души поблагодарила оперуполномоченных и следователя линейного управления за раскрытие преступления в кратчайшие сроки, возвращение телефона и возмещение нанесенного материального ущерба.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Жительница Йошкар-Олы поблагодарила полицейских за профессионализм Ростовские полицейские вместе с дружинниками совершили обход обслуживаемой территории Двое жителей Якутска подозреваются в разбойном нападении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах143
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой178
Скончался Геннадий Леонов10
Зачем Понаровская вернулась в Россию35
Украина объявила России речную блокаду199
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение