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Жителя Шовгеновского района лишили прав на три года за пьяную езду
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Жителя Шовгеновского района лишили прав на три года за пьяную езду 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Мировой суд судебного участка № 1 Гиагинского района вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Шовгеновского района.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
«В апреле 2017 года в ст. Гиагинской 52-летний житель Шовгеновского района, ранее судом привлеченный к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, был задержан сотрудниками полиции за рулем своего автомобиля в состоянии опьянения», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ на срок 450 часов с лишением права управления транспортным средством на срок 3 года.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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