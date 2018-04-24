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Убийца выборгского БОМЖа пойдет под суд
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Убийца выборгского БОМЖа пойдет под суд 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Выборге завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе областного Следкома, в ночь на 15 января 2018 года злоумышленник жестоко избил БОМЖа в заброшенном доме на улице Кировской. Нападавший нанес своему оппоненту 19 ударов по голове и телу.
Потерпевший был госпитализирован в больницу, где на следующий день скончался от полученных повреждений..
В настоящее время по делу собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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