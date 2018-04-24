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Девушку с амфетамином в пудренице задержали в Ростовской области
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Девушку с амфетамином в пудренице задержали в Ростовской области 

360tv.ru 1 час назад
29‐летнюю нарушительницу поймали на стационарном посту ДПС «Кущевский». Инспекторы остановили машину для проверки. При виде полиции одна из пассажирок заволновалась. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
При досмотре правоохранители обнаружили в рюкзаке девушки пудреницу. В ней находился полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Наркотики забрали. Экспертиза показала, что это смесь массой более грамма, в которой содержится амфетамин.
Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.
Адвокат Максим Бушин выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей и будет лечится от наркомании. Такое решение вынес Кунцевский суд Москвы после того, как правозащитник в буквальном смысле съел материалы дела.
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