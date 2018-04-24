Девушку с амфетамином в пудренице задержали в Ростовской области

29‐летнюю нарушительницу поймали на стационарном посту ДПС «Кущевский». Инспекторы остановили машину для проверки. При виде полиции одна из пассажирок заволновалась. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

При досмотре правоохранители обнаружили в рюкзаке девушки пудреницу. В ней находился полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Наркотики забрали. Экспертиза показала, что это смесь массой более грамма, в которой содержится амфетамин.

Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.