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Разбойники угрожая разбитой бутылкой ограбили челябинца
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Разбойники угрожая разбитой бутылкой ограбили челябинца 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В вечернее время к сотрудникам экипажа дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Челябинску, осуществлявшим надзор за дорожным движением у дома по Комсомольскому проспекту, обратился местный житель, 1985 года рождения. Мужчина пояснил, что несколько минут назад у дома по улице Косарева двое неизвестных, угрожая нанести ему раны разбитой стеклянной бутылкой, открыто похитили у него сотовый телефон стоимостью 1500 рублей.
Сообщив о совершенном преступлении в дежурную часть районного отдела полиции, инспекторы ДПС выдвинулись к месту совершения преступления, где к ним обратился еще один молодой человек, 1996 года рождения, пострадавший от действий двух неизвестных, у дома по улице Северо-Крымская открыто похитивших принадлежащий ему мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей.
«По приметам, указанным потерпевшими, полицейские задержали и доставили в отдел полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску подозреваемых, 1994 и 1995 годов рождения, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и хранение наркотиков. Похищенное имущество возвращено полицейскими владельцам. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 (грабеж) и частью 2 статьи 162 (разбой) Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данных статей — лишение свободы на срок до 7 и 10 лет соответственно», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Ранее судимый подозреваемый, 1995 года рождения, в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания, в отношении второго задержанного, 1994 года рождения, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники полиции напоминают гражданам, что в случае совершения каких-либо противоправных действий, с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по горячим следам, необходимо незамедлительно обратиться по телефону «02» или в дежурную часть ближайшего отдела полиции.
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