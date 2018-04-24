Уголовные дела против застройщиков. Первая половина апреля 2018 г. 

Мониторинг материалов СМИ выявил информацию об уголовном преследовании 12-ти застройщиков из 10-ти регионов России. В первой половине апреля 2018 года по трем уголовным делам застройщикам вынесены приговоры (7 лет 8 месяцев, 8 лет 9 месяцев, 4,5 года лишения свободы), пять дел направлены в суд, с двух строителей сняли обвинения, одному застройщику смягчили меру пресечения, а одному девелоперу продлили срок нахождения под стражей. Фото: www.miasskiy.ru Ставропольский край, 2 апреля С застройщиков Валерия Татарова и Таймураза Каргинова, которые по версии следствия обманули 32 дольщика на 30 млн руб., сняли все обвинения, Промышленный районный суд г. Ставрополя постановил изменить приговор в отношении генерального директора ООО «Интерстрой» Таймураза Каргинова и генерального директора ЗАО «Группа Интер» Валерия Татарова, сообщает сайт Ставропольского краевого суда. Действия застройщиков (все 20 эпизодов, по которым они были осуждены) переквалифицированы на другую статью УК РФ: с ч. 3 и ч. 4 ст. 159 на ч. 1 и ч. 2 ст. 159.4 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Сейчас эта статья уже не действует, но была актуальна во время совершения преступления. Вместо колонии бизнесменам были назначены штрафы. Как разъяснили в краевом суде, «данные изменения в приговоре не лишают потерпевших права на возмещение материального вреда, причиненного преступлением». Таким образом, обманутые застройщиками дольщики по-прежнему могут обращаться в суд с гражданскими исками. Ранее портал ЕРЗ сообщал о приговоре, который вынесли участникам этого дела осенью прошлого года. Бизнесмены были осуждены за мошенничество на 5 и 6 лет и оштрафованы на 4 и 3 млн руб. Это наказание и оспаривалось в апелляционной инстанции. Напомним, что застройщики Валерий Татаров и Таймураз Каргинов обвинялись в многочисленных хищениях денег участников долевого строительства. В 2008 году, не имея в собственности земельных участков и разрешения на строительство, они заключали с гражданами ДДУ. Мошенничество было раскрыто. Валерий Татаров (на фото), находясь под подпиской о невыезде, скрылся и более полутора лет числился в федеральном розыске, пока 23 декабря 2015 года не был задержан в Анапе. Фото: www.roseofworld.ru Свердловская область, 2 апреля По факту обмана дольщиков ЖК «Первый Николаевский» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), сообщает ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. Представитель полицейского главка Валерий Горелых пояснил, что речь идет об обмане более 100 участников долевого строительства. В преступлении подозреваются должностные лица жилищно-строительного кооператива, которые в период с 2012 по 2017 год возводили многоквартирный дом. «В установленные договором сроки объект не был сдан в эксплуатацию, денежные средства дольщикам не возвращены, квартиры не предоставлены в собственность», уточнили в областном управлении МВД. Строительством домов занимались компании НП «Уралэнергостройкомплекс» «Уралэнергостройкомплекс» (27-е место в ТОП по Свердловской области), подконтрольного депутату Екатеринбургской городской думы Игорю Плаксину. Между тем у «Уралэнергостройкомплекса» есть еще один проблемный объект — ЖК «Новый Уктус». Как сообщал портал ЕРЗ, в февральском митинге участники акции протеста потребовали от «Уралэнергостройкомплекса» передать их финансовые документы новому застройщику — ГК ТЭН (7-е место в ТОП застройщиков региона). Напомним, что «Уралэнергостройкомплекс» обещал сдать 5-ю очередь ЖК «Новый Уктус» еще в 2016 году, однако на сегодняшний день выполнено только 30% от общего объема работ. Дольщики обвинили руководство «Уралэнергостройкомплекса» в хищении средств, предназначенных для стройки. Весной 2016 года заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев потребовал от свердловских полицейских активнее расследовать уголовное дело о хищениях на площадках «Уралэнергостройкомплекса». Речь шла о создании спецгруппы для расследования преступлений на стройках, подконтрольных депутату Плаксину. По итогам прошлого года «Первый Николаевский» возглавил рейтинг крупнейших долевых долгостроев столицы Среднего Урала. Строительная компания «Уктусстрой», бенефициаром которой является все тот же Игорь Плаксин (на фото), начала возводить объект в 2012 году, но не смогла выполнить обязательства из-за больших долгов. В итоге обманутыми оказались 760 семей дольщиков. В феврале 2017 года был подписан меморандум о завершении строительства «Первого Николаевского» между Уральским банком Сбербанка, компанией Prinzip и Игорем Плаксиным. С согласия дольщиков достройку ЖК «Первый Николаевский» передали ООО «Новый застройщик» (бренд PRINZIP — 2-е место в ТОП по региону). Кредит на завершение работ выдал Сбербанк. Первую очередь ЖК «Первый Николаевский» планируют ввести в эксплуатацию в октябре этого года. Фото: www.egd.ru Краснодар, 2 апреля Ленинский районный суд г. Краснодара вынес приговор в отношении экс-руководителя ООО «Эталон девелопмент». Олега Сандуляка приговорили к 7 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Девелопер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила прокуратура Краснодарского края. Бизнесмена обязали выплатить каждому из обманутых дольщиков, пострадавших при строительстве ЖК «Багратион» по ул. Красных Партизан, 46 от 600 тыс. руб. до 2 млн руб. по гражданским искам на общую сумму 65 млн руб. В качестве дополнительного наказания Сандуляка лишили права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на три года. Судом было установлено, что руководство ООО «Эталон девелопмент» предлагало людям приобрести квартиры в ЖК «Багратион» по ДДУ, однако при этом строительная компания предъявляла гражданам уже недействующее на тот момент разрешение на строительство. На самом деле, разрешение на строительство 14-этажного жилого дома по адресу ул. Красных Партизан, 46, было выдано ООО СК «Родина — „Кубань“ (в мае 2013 года переименовано в ООО „Эталон девелопмент“) в декабре 2012 года и отменено 21 января 2013 года. Тем не менее С июня 2013 года по май 2014-го было привлечено свыше 65 млн руб. от 50 дольщиков. В итоге на месте рекламируемого жилого комплекса до сих пор находится котлован. Учредителями ООО „СК „Родина — Кубань“ значатся братья Александр и Владимир Холодняки. Девелоперы сейчас находятся в международном розыске по подозрению в мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Когда начались проверки в отношении компании, братья формально избавились от нее, продав своему родственнику Сандуляку — человеку без строительного образования и опыта работы. В марте 2013 года он стал ООО „Эталон девелопмент“, а в ноябре того же года он передал 30% УК общества зарегистрированной в Швейцарии компании Romano Immobilien AG, принадлежащей известному архитектору и девелоперу Маркусу Романо. Переговоры с Романо начали еще братья Холодняки, скрывшие от своего потенциального партнера тот факт, что у компании уже начались проблемы. В 2015 году швейцарская фирма обратилась в арбитражный суд края с иском к Олегу Сандуляку об исключении его из общества, а в начале 2016 года ООО „Эталон девелопмент“ полностью перешло под крыло Romano Immobilien AG. По сообщению прокуратуры края, в ходе предварительного следствия и на суде бывший руководитель компании „Эталон девелопмент“ свою вину в совершении преступления признал в полном объеме. Руководство ООО „Эталон девелопмент“ отметило, что объект по ул. Красных Партизан, 46, будет построен только в том случае, если администрации города и края пойдут навстречу потенциальному инвестору. Нынешний гендиректор подконтрольного швейцарской компании ООО „Эталон девелопмент“ Богдан Шахов объяснил это тем, что ЖК убыточный, и чтобы привлечь к его реализации инвесторов, власти должны предложить им какую-то компенсацию за издержки при достройке жилого дома. Ликвидность участка снижает и тот факт, что решением администрации Краснодара разрешенная высотность по данному адресу в феврале текущего года была ограничена восемью этажами. Фото: www.kirovchanka.ru Калужская область, 3 апреля Завершилось расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО „СМУ-1“ Елены Бенцы. Прокурор Бабынинского района утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в Сухиничский районный суд. Как пояснили в областной прокуратуре, девелопера обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196), сообщает прокуратура Калужской области. По версии следствия, 47-летняя жительница Подмосковья с августа 2011 по март 2013 года занимала должность директора ООО „СМУ-1“, а также была учредителем компании. Предприятие осуществляло долевое строительство жилого 5-тиэтажного 40-квартирного дома в Бабынинском районе. Также у строительной компании есть недостроенный дом (на фото) в пос. Воротынский Калужской области. Его дольщики обращаются к властям всех уровней с просьбой поспособствовать решению вопроса достройки их объекта. Как выяснило следствие, Елена Бенца, сознательно намереваясь обанкротить свою строительную компанию, организовала от ее имени сделку по выводу активов. При этом она знала, что это повлечет неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов, в том числе участников долевого строительства, по денежным обязательствам и исполнить обязанность по оплате налогов. Однако от имени ООО „СМУ-1“ Елена Бенца обратилась в арбитражный суд заявлением о банкротстве, а затем выставила на торги имущество компании, в том числе недостроенный дом. В результате преступных действий руководителя строительной организации кредиторам причинен ущерб на сумму свыше 55 млн руб. Как поясняет областная прокуратура, за злоупотребление полномочиями обвиняемой, чье дело передано в суд, грозит до 10 лет колонии, а за преднамеренное банкротство — до 6 лет и штраф до 200 тыс. руб. Краснодарский край, 4 апреля Ленинский районный суд г. Краснодара, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Западного административного округа Краснодара, вынес приговор в отношении бывшего директора ООО „Дублесс“. Александр Троян признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах). Суд учел мнения государственного обвинителя и потерпевших, и в итоге назначил подсудимому наказание в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Ведомство пояснило, что в 2013 году застройщик создавал видимость строительной деятельности в пос. Яблоновский. Мнимое возведение объекта убеждало дольщиков в добросовестности застройщика. „Он закладывал фундамент и возводил часть каркаса здания, однако после получения денежных средств от заказчика работы прекращались, рассказали в краеовй прокуратуре. — Имущественный вред был причинен семи гражданам на общую сумму более 8,5 млн руб. “. По мнению экспертов, на столь суровой приговор повлияло то обстоятельство, что совсем недавно, в 2016 году, девелопер уже был осужден за преступления этой же направленности, но, как можно понять, не исправился и довольно скоро допустил рецидив. На суде Александр Троян в полном объеме признал свою вину. Гражданские иски потерпевших о взыскании с виновника суммы причиненного ущерба удовлетворены в полном объеме. Петрозаводск, 4 апреля В городской суд Петрозаводска направлены материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением о нарушениях в сфере долевого строительства. В документах фигурируют около 20 обманутых дольщиков ООО „ВР-Строй“, рассказала начальник отдела по расследованию преступлений в предпринимательской и бюджетной сферах СУ МВД по Республике Карелия Елена Крюкова. По ее словам, строительная компания, которой руководят братья Александр и Максим Клюквины (на фото), возводила дом по ул. Паустовского, однако его строительство застройщик в срок не завершил. Помимо этого ООО „ВР-Строй“ обвиняется еще по двум эпизодам, один из которых также связан с мошенничеством в долевом строительстве: девелоперы привлекли деньги обманутых дольщиков для того, чтобы построить дом из блок-секций, но и его строительство не завершили. „Людей обманули, деньги истратили по своему усмотрению“, — заключила Крюкова. Всего по уголовному делу проходят 16 пострадавших. К слову, директора строительной компании „ВР-Строй“ Александра Клюквина в 2016 обвиняли в невыплате заработной платы сотрудникам. Он не отдавал деньги в течение года с лишним, хотя по версии следствия „имел реальную возможность“ их выплатить. Подпись: Фото: www.karel.mk.ru Иркутск, 10 апреля В Октябрьский суд г. Иркутска направлено уголовное дело руководителя ООО „Торговый дом ИЗКВ“. Александр Шерстянников обвиняется в присвоении средств участников долевого строительства (ч. 4 ст. 160 УК РФ) многоквартирного дома, сообщила областная прокуратура. Правоохранители занялись проверкой девелопера в 2016 году, после того как дольщики дома по ул. Ядринцева, 33 (на фото) в областном центре обратились в полицию. Они рассказали, что в региональном управлении Росреестра им отказали в государственной регистрации прав на недвижимое имущество, обосновав это тем, что в ЕГРП уже имеется запись о государственной регистрации права собственности иного лица на ряд квартир, расположенных в этом самом жилом доме. Проверка показала, что в 2013—2014 годах г-н Шерстянников заключил с тремя гражданами ДДУ на общую сумму более 5,5 млн руб. „Не имея намерений приступать к строительству объекта, он присвоил денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению“, — пояснили в ведомстве. Помимо этого в 2010 году гендиректор заключил договор долевого участия с ООО „Антей“, обязуясь передать ему одну из построенных квартир в счет оплаты работ по благоустройству придомовой территории. Но вскоре заключил договор на эту квартиру с физическим лицом, получив от гражданки 1,7 млн руб. Как сообщает региональное ГУ МВД, потерпевшие по уголовному делу заявили гражданские иски, для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью более 100 млн руб. Всего с начала года органы прокуратуры в регионах Сибирского федерального округа выявили почти 1200 нарушений закона прав дольщиков при строительстве многоквартирных жилых домов. Фото: www.ir-kutsk.ru Москва, 11 апреля Игорь Пинкевич, застройщик ЖК „Царицыно“ и владелец АО „МКХ“, по решению Тверского суда останется под арестом до 12 июля. Портал ЕРЗ регулярно сообщал о проблемах застройщика и акциях протеста дольщиков ЖК „Царицыно“. Напомним, что возведение самого масштабного проблемного долевого долгостроя Москвы и России началось в 2006 году. Девелопер обещал ввести объект в эксплуатацию в 2012 году. За время реализации проекта строительная компания заключила 4 017 договоров долевого участия, при этом по 3 265 ДДУ обязательства не исполнены. В начале 2017 года против владельца МКХ (о введении в отношении компании конкурсного производства недавно рассказал портал ЕРЗ) Игоря Пинкевича (на фото) было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (вышеупомянутая ч. 4 ст. 159 УК РФ), с августа предприниматель находится под стражей. Дольщики комплекса активно следят за ходом уголовного дела, возбужденного против застройщика. Около 30 активистов присутствовали на заседании Тверского суда. Как рассказала член инициативной группы Елена Годлевская, все дольщики были едины в своей просьбе: „оставить обвиняемого под стражей, дабы он никуда не сбежал и не смог оказывать влияния на следствие“. Фото: www.newvz.ru Казань, 11 апреля Верховный суд Республики Татарстан смягчил меру пресечения главе группы компаний „ФОН“ (11-е место в ТОП по региону) Анатолию Ливаде, сообщает прокуратура республики. До 13 мая девелопер будет находиться под домашним арестом. Ливада был освобожден из-под стражи в зале суда. Интересно, что отпустить фигуранта дела под домашний арест просило обвинение, поскольку все необходимые следственные действия в его отношении были проведены, а следствие находится на завершающей стадии. Именно поэтому продолжать держать обвиняемого в экономическом преступлении предпринимателя под стражей, по мнению прокуратуры, было нарушением требований законодательства. Поначалу Верховный суд не внял этим аргументам и оставил фигуранта дела под стражей, но затем все-таки смягчил ему меру пресечения, отправив обвиняемого дожидаться судебного заседания в родных стенах. Портал ЕРЗ сообщал об уголовном деле против этого застройщика летом 2017 года. Напомним, что Анатолий Ливада (на фото) обвиняется в мошенничестве в сфере долевого строительства. Согласно материалам дела общая сумма нанесенного им ущерба составляет 2 млрд руб. В свое время девелопер записал видеообращение, в котором заявил, что людей не обманывал и работал на совесть. „Мое дело — достроить дома“, — заверил он. Застройщик возводит два ЖК в Казани: ЖК „МЧС“ и ЖК „Молодежный“. Недавно ЕРЗ писал об акции протеста, которую провели дольщики этих жилых комплексов в первой половине апреля. Подпись: Фото: www.evening-kazan.ru Хабаровск, 13 апреля Ситуация с недостроенными жилыми домами ЖК „Амурские зори“ стала поводом для возбуждения уголовного дела. Под следствие попал директор строительной компании Степан Степанян и трое членов руководства ООО „Диалог“: их подозревают в растрате чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). ООО „Диалог“ занимается строительством жилого комплекса „Амурские зори“ в столице Хабаровского края по ул. Салтыкова-Щедрина. Также застройщик возводит высотку на Уссурийском бульваре. В домах предусматривалось 973 квартиры. ЖК „Амурские зори“ (на фото) строится за счет собственных средств компании, кредитов и денег дольщиков, с которыми компания заключила около 500 договоров долевого участия. Однако, как выяснила городская прокуратура, ООО „Диалог“ потратило часть средств дольщиков на цели, не связанные со строительством. Речь идет о сумме более 800 млн руб. Проверка деятельности компании началась минувшей зимой, когда строительство домов практически остановилось. Очень быстро выяснилось, что застройщик не выполнил обязательства перед гражданами: дома должны были ввести в эксплуатацию летом 2017 года, однако объекты до сих пор не достроены. Предположительно, деньги дольщиков пошли на погашение займов, взятых для строительства других объектов, а также на покупку земли и прочей недвижимости. В итоге в 2017 году на счетах и в кассе ООО „Диалог“ осталось менее 1 млн руб. Теперь обвиняемые ответят за это в рамках уголовного процесса. Фото: www.gubernia.com Челябинск, 13 апреля Центральный районный суд г. Челябинска приговорил бывшего гендиректора компании „Гринфлайт“ (4-е место в ТОП по Челябинской области) на два года и 6 месяцев колонии общего режима. Застройщик ЖК „Академ Riverside“ Сергей Мануйлов признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия“). Как сообщал портал ЕРЗ, Сергей Мануйлов был готов к этапированию в места отбывания заключения: на оглашение приговора он пришел с вещами. Однако по решению суда до вступления приговора в законную силу девелоперу разрешено остаться под подпиской о невыезде. Напомним, что застройщик с августа 2013 по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года заключал заведомо невыгодные сделки, которые причинили урон более 4 тыс. дольщиков. Ущерб дольщикам составил свыше 8,7 млрд руб., а возглавляемой Мануйловым компании — более 1,3 млрд руб. В 2013 году глава компании подписал с СМП-банком 16 договоров ДДУ на более чем 460 квартир общей стоимостью 1,74 млрд руб. В скором времени договоры были расторгнуты компанией „Гринфлайт“, и застройщику пришлось вернуть деньги и заплатить штраф в 340 млн руб. Как отмечал ЕРЗ, в соответствии с предъявленными обвинениями Мануйлову „светило“ 10 лет колонии. Однако предприниматель пошел на сделку со следствием, полностью раскаялся в содеянном, частично возместил ущерб, выплатив 5,7 млрд руб. за счет активов „Гринфлайта“ и дочерних фирм. А главное, дал показания на экс-губернатора области Михаила Юревича и ряд его приближенных, которые, по утверждениям СМИ, и являлись реальными хозяевами „Гринфлайта“. Поэтому дело в отношении Мануйлова рассматривалось в особом порядке и в итоге он отделался всего двумя с половиной годами колонии вместо десяти. На момент подготовки обзора не было информации относительно того, будет ли гособвинение обжаловать приговор. Что же касается дольщиков, то они к обжалованию были готовы сразу. „Миллиарды украдены, тыс. людей кинуты, деньги не нашли и дали такой срок. Мы будем обжаловать приговор“, — заявила после оглашения решения суда потерпевшая Любовь Михайлова. Впрочем, по мнению другого потерпевшего, бывшего сотрудника прокуратуры Алексея Поплавского, сторона защиты обжалует приговор и „на 99%“ добьется условного наказания девелопера, согласившегося на сделку со следствием. Фото: www.znak.com