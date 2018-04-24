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Жительница Афанасьево, намереваясь выиграть сотовый телефон, потеряла деньги с карточки
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Жительница Афанасьево, намереваясь выиграть сотовый телефон, потеряла деньги с карточки 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
На днях в отделение полиции «Афанасьевское» обратилась жительница районного центра, 1987 года рождения, которая сообщила, что стала жертвой дистанционных мошенников.
Как выяснилось, накануне она нашла в сети Интернет-сайт, на котором проводился розыгрыш сотового телефона.
Решив испытать удачу, женщина ввела все свои персональные данные, которые требовались якобы для участия в розыгрыше ценного приза.
На самом деле так преступники получают доступ к банковским картам желающих проверить свое везение. У потерпевшей были списаны денежные средства, находившиеся на карте, в сумме почти 3 тысячи рублей.
«По данному факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК России. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности мошенников», — сообщили в УМВД по Кировской области.
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют кировчанам не поддаваться на уловки дистанционных преступников: никогда и никому не сообщайте свои персональные данные, в том числе СVC— или CVV-коды банковской карты и одноразовые пароли, поступающие вам в смс-сообщениях от банка.
Фото — novosti33.ru
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