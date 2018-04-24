Генпрокуратура сообщила о возбуждении более 1,6 тысячи дел за нарушения в сфере миграции

По материалам прокурорских проверок в 2017 году в России было возбуждено более 1,6 тысячи уголовных дел по факту нарушений законодательства в сфере миграции. Об этом RT сообщили в Генпрокуратуре России

Всего в прошлом году прокуроры выявили более 30,5 тыс. нарушений в сфере миграции. С целью их устранения было внесено более 5 тыс. представлений.

Также прокуратура опротестовала 2,4 тыс. незаконных правовых актов и предъявила в суды 2,4 тыс. заявлений.

«По инициативе прокуроров 5,5 тыс. лиц привлечено к дисциплинарной ответственности и 4 тыс. лиц к административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 1668 уголовных дел», — заявили в ведомстве.