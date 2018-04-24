Экс-министр спорта Олег Пивунов вновь возглавил хоккейный клуб «Южный Урал»

Бывший министр физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олег Пивунов вновь занял пост генерального директора хоккейного клуба «Южный Урал». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.. Олег Пивунов уже возглавлял хоккейный клуб с 2009 по 2014 годы. С октября 2014 по октябрь 2016 он занимал должность министра спорта Оренбургской области.

В октябре 2016 года против Олега Пивунова было возбуждено уголовное дело. Он обвинялся в том, что будучи генеральный директором ХК «Южный Урал», в 2011 — 2015 годы уклонился от уплаты налогов и страховых взносов на сумму почти 40 млн рублей. Впоследствии клуб погасил задолженность до того как дело передали в суд. Тогда организация заплатила в бюджет порядка 46 млн рублей. В этой связи следственный комитет закрыл это уголовное дело.

Тогда же Олег Пивунов обвинялся также в превышении должностных полномочий с причинением ущерба бюджету области в размере более 2,5 млн рублей. В связи с расследованием этого дела Олег Пивунов был отстранен от должности министра. За растрату бюджетных денег суд приговорил Пивунова к штрафу в размере 400 тысяч рублей.