В Москве женщина умерла после проведения пластической операции

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Женщина умерла во время лечения в московской больнице после проведения повторной пластической операции в частной клинике. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ночью 25 апреля в отделении реанимации НИИ им. Склифосовского скончалась 29-летняя женщина, которая находилась там на лечении с 12 апреля после повторной риносептопластики, с диагнозом: «атепичный гемолитико-уремический синдром», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, женщина была доставлена в больницу из Медицинского Центра эстетической хирургии, стоматологии, косметологии и гинекологии на Троицкой улице. Там в ходе проведения пластической операции состояние женщины резко ухудшилось. По данному факту следствие проводит проверку, причина смерти будет установлена по результатам судмедэкспертизы.

Аналогичный случай произошел 15 апреля. Во время проведения пластической операции в одной из частных клиник в Чапаевском переулке скончалась 32-летняя женщина.