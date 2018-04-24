Уголовное дело возбудили после смерти женщины в клинике пластической хирургии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пациентки в одной из столичных клиник пластической хирургии.

По словам правоохранителей, 32-летняя женщина скончалась во время операции по подтяжке груди в частной клинике, расположенной в Чапаевском переулке, передает телеканал Москва 24.

По предварительной версии, женщина умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, которая возникла во время хирургического вмешательства. Персонал клиники вызвал врачей скорой помощи, но пациентка скончалась еще до их приезда. По словам матери погибшей, у женщины не было никаких хронических заболеваний.

Следователи допросят руководителей и сотрудников медучреждения, а также проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить причину смерти.