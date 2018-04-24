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Уголовное дело возбудили после смерти женщины в клинике пластической хирургии
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Уголовное дело возбудили после смерти женщины в клинике пластической хирургии 

Москва24 15 минут назад
Фото: Москва24
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пациентки в одной из столичных клиник пластической хирургии.
По словам правоохранителей, 32-летняя женщина скончалась во время операции по подтяжке груди в частной клинике, расположенной в Чапаевском переулке, передает телеканал Москва 24.
По предварительной версии, женщина умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, которая возникла во время хирургического вмешательства. Персонал клиники вызвал врачей скорой помощи, но пациентка скончалась еще до их приезда. По словам матери погибшей, у женщины не было никаких хронических заболеваний.
Следователи допросят руководителей и сотрудников медучреждения, а также проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить причину смерти.
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