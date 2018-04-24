Пациентка частной клиники пластической хирургии умерла на операционном столе 

Следователи устанавливают точную причину смерти.
Пациентка одной из частных клиник пластической хирургии в Москве умерла во время операции.
— По данным следствия, 15 апреля 2018 года во время проведения пластической операции в одной из частных клиник, расположенной в Чапаевском пер. в Москве, 32-летняя женщина скончалась на операционном столе. Следователи устанавливают точную причину смерти, — сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по городу.
По ее словам, для установления причины гибели пациентки следователи планируют допросить руководство клиники и ее сотрудников и провести судмедэкспертизу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».
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