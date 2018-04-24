Житель Челябинской области до смерти избил знакомую скалкой

Безработный южноуралец насмерть забил знакомую скалкой во время ссоры, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе Увельского районного суда.

Убийство произошло летом прошлого года. Пьяный мужчина ночью выбил дверь в частном доме потерпевшей и пробрался внутрь. Там между ними завязалась перепалка. В результате южноуралец начал избивать знакомую.

«Он нанёс женщине не менее 17 ударов руками, ногами и скалкой в жизненно важные органы, что повлекло за собой смерть потерпевшей на месте происшествия», — уточнили в суде.