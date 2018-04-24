Житель Челябинской области до смерти избил знакомую скалкой 

Безработный южноуралец насмерть забил знакомую скалкой во время ссоры, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе Увельского районного суда.
Убийство произошло летом прошлого года. Пьяный мужчина ночью выбил дверь в частном доме потерпевшей и пробрался внутрь. Там между ними завязалась перепалка. В результате южноуралец начал избивать знакомую.
«Он нанёс женщине не менее 17 ударов руками, ногами и скалкой в жизненно важные органы, что повлекло за собой смерть потерпевшей на месте происшествия», — уточнили в суде.
Однако вину в инкриминируемом деянии ранее судимый, а том числе за убийство, мужчина так и не признал. Тем не менее, райсуд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также в незаконном проникновении в жилище. Южноуральца приговорили к 12 годам 1 месяцу в исправительной колонии особого режима. Кроме того, с осужденного в пользу дочери потерпевшей взыскано 850 тыс. рублей.