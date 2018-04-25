«Проминстрах» откроет дополнительный офис для приема заявлений от дольщиков ЖК «Царицыно»

«Для дольщиков ЖК „Царицыно“, которые планируют обратиться в ООО „Проминстрах“ с требованием о выплате страхового возмещения, будет открыт дополнительный офис», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 5 апреля 2018 г. застройщик ЖК «Царицыно», расположенного по адресу: ул. 6-я Радиальная, вл. 7, ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (ОАО «МКХ») был признан банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство. В связи с этим граждане, купившие квартиры в корпусах №27, 28,29, 30, 31 жилого комплекса, могут обратиться в страховую компанию ООО «Проминстрах» с требованиями о выплате страхового возмещения.

«На следующей неделе только для дольщиков ЖК «Царицыно» будет открыт дополнительный офис с целью консультации и приема заявлений о выплате страхового возмещения. О точном адресе офиса граждане будут проинформированы дополнительно. Срок рассмотрения заявлений граждан составляет 10 дней с даты их подачи», — приводятся в сообщении слова президента СК «Проминстрах» Сергея Гладкина.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент пострадавшие участники долевого строительства могут подать заявление в страховую компанию по адресу: Большой Каретный пер., д. 20, стр. 3, подъезд №4. Сотрудник, ответственный за работу с пострадавшими гражданами ЖК «Царицыно» — директор департамента по взаимодействию с дольщиками Дмитрий Кондрашов . В случае несогласия с решением страховой компании дольщики могут оспорить его в судебном порядка и/или обратиться в Центральный Банк Российской Федерации через интернет-приемную. На сегодняшний день, по данным СК «Проминстрах», к ним поступило пять обращений от дольщиков о выплате страхового возмещения.

«Заявление на выплату также могут подать пострадавшие дольщики ЖК «Царицыно», включенные в реестр требований на жилые помещения», — отметил С. Гладкин.

Заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров обратился к представителям инициативной группы граждан с просьбой направлять копии решений страховой компании в комитет.

«Судебная практика подтверждает, что реестр требований на жилые помещения является частью реестра требований кредиторов. Пострадавшие граждане вправе самостоятельно решать: подаваться им в реестр денежных требований или жилых помещений. Поэтому отказ страховой компании в принятии заявлений граждан в связи с тем, что они включены в реестр требований на жилые помещения, является необоснованным», — сказал А. Гончаров. Кроме того, по словам конкурсного управляющего ОАО «МКХ», выписки из реестра требований кредиторов по гражданам, включенным в него, будут выдаваться оперативно. Дольщикам необходимо обратиться по телефону: 8 (495) 769-74-44 или по адресу: ул. Малая Ордынка, д. 15.