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МВД возбудило уголовное дело по итогам встречи Романова с дольщиками ЖК «Дом у озера»
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МВД возбудило уголовное дело по итогам встречи Романова с дольщиками ЖК «Дом у озера» 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
МВД возбудило уголовное дело по итогам встречи зампреда Комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаила Романова с обманутыми дольщиками жилой комплекс «Дом у озера» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.
«Депутатский запрос Михаила Романова стал поводом для проверки, результаты которой дали основания для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 УК — самоуправство», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Михаил Романов провёл ряд совещаний с дольщиками и представителями правоохранительных органов и исполнительной власти, в рамках которых призвал Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и правительство Санкт-Петербурга обратить внимание на проблемы тринадцатилетнего долгостроя.
Жилой комплекс «Дом у озера» находится в посёлке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга. Строительством занималась компания «Стройтрест № 7» в течение 13 лет.
«Благодаря вмешательству Михаила Романова, представляющего в Государственной Думе в том числе Колпинский район, в последние месяцы 2017 года удалось преодолеть практически все обстоятельства, препятствовавшие сдаче дома в эксплуатацию», — говорится в сообщении.
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