МВД возбудило уголовное дело по итогам встречи Романова с дольщиками ЖК «Дом у озера»

МВД возбудило уголовное дело по итогам встречи зампреда Комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаила Романова с обманутыми дольщиками жилой комплекс «Дом у озера» в Санкт-Петербурге . Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.

«Депутатский запрос Михаила Романова стал поводом для проверки, результаты которой дали основания для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 УК — самоуправство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Михаил Романов провёл ряд совещаний с дольщиками и представителями правоохранительных органов и исполнительной власти, в рамках которых призвал Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру правительство Санкт-Петербурга обратить внимание на проблемы тринадцатилетнего долгостроя.

Жилой комплекс «Дом у озера» находится в посёлке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга. Строительством занималась компания «Стройтрест № 7» в течение 13 лет.

«Благодаря вмешательству Михаила Романова, представляющего в Государственной Думе в том числе Колпинский район, в последние месяцы 2017 года удалось преодолеть практически все обстоятельства, препятствовавшие сдаче дома в эксплуатацию», — говорится в сообщении.