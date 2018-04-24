Правозащитника осудили за попытку устроить мафиози каникулы в больнице

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условному наказанию бывшего председателя городской Общественной наблюдательной комиссии Владимира Матуса за попытку дать взятку в интересах криминального авторитета Тельмана Мхитаряна. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем ТамТам-канале.

«Суд назначил В. Матусу наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года», — говорится в сообщении.

Из материалов дела следует, что 25 апреля 2016 года он получил от адвоката Кощеева информацию о желании Мхитаряна, отбывающего 11-летний срок в Коми , перевестись в тюремную больницу имени Гааза в Петербурге. Матус пообещал помощь в решении вопроса за 700 тысяч рублей, из которых 300 тысяч были переданы начальнику медучреждения Руслану Дамаданову, который действовал в рамках оперативного эксперимента.

19 августа 2016 года СК сообщил о задержании Матуса по подозрению в коррупции.

Вечером 23 ноября 2017 года на улице Дыбенко двое неизвестных напали на возвращавшегося домой Дамаданова, напоминает «Интерфакс» . Его несколько раз ударили по голове металлическими предметами, после чего нападавшие скрылись. Дамаданов попал в реанимацию. Было возбуждено уголовное дело.