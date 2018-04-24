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Правозащитника осудили за попытку устроить мафиози каникулы в больнице
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Правозащитника осудили за попытку устроить мафиози каникулы в больнице 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: dp.ru
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условному наказанию бывшего председателя городской Общественной наблюдательной комиссии Владимира Матуса за попытку дать взятку в интересах криминального авторитета Тельмана Мхитаряна. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем ТамТам-канале.
«Суд назначил В. Матусу наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года», — говорится в сообщении.
Из материалов дела следует, что 25 апреля 2016 года он получил от адвоката Кощеева информацию о желании Мхитаряна, отбывающего 11-летний срок в Коми, перевестись в тюремную больницу имени Гааза в Петербурге. Матус пообещал помощь в решении вопроса за 700 тысяч рублей, из которых 300 тысяч были переданы начальнику медучреждения Руслану Дамаданову, который действовал в рамках оперативного эксперимента.
19 августа 2016 года СК сообщил о задержании Матуса по подозрению в коррупции.
Вечером 23 ноября 2017 года на улице Дыбенко двое неизвестных напали на возвращавшегося домой Дамаданова, напоминает «Интерфакс». Его несколько раз ударили по голове металлическими предметами, после чего нападавшие скрылись. Дамаданов попал в реанимацию. Было возбуждено уголовное дело.
Авторитетный предприниматель Мхитарян был лидером организованной преступной группировки, действовавшей в Новгородской области с 1990-х годов по 2007 год. При бывшем губернаторе региона Михаиле Прусаке он занимал пост советника по политическим вопросам. В 2008 году Мхитаряну инкриминировали особо крупное вымогательство. В 2014 году Новгородский районный суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, оштрафовал на один миллион рублей, позже ему снизили срок на два года.
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