Бывший глава ОНК Петербурга получил «условку» за помощь криминальному авторитету

Петербурге судимость получил экс-председатель городской Общественно-наблюдательной комиссии Владимир Матус. Два года назад его поймали на попытке дать взятку в интересах криминального авторитета Тельмана Мхитаряна — общественник лоббировал перевод зэка в одну из петербургских больниц.

Общественник на корыстных началах

Уголовное дело Владимира Матуса рассматривалось в Куйбышевском районном суде Петербурга, его обвинили в приготовлении к даче взятки. Взяточником должен был выступить начальник тюремной медчасти, расположенной на территории больницы имени Гааза в Петербурге, а первичным взяткодателем являлся бывший советник губернатора Новгородской области Тельман Мхитарян, отбывающий наказание за вымогательство в одной из колоний в Коми

Как доказало следствие, Матус получил от Мхитаряна 700 тысяч рублей, из которых 300 тысяч он передал начальнику больницы имени Гааза Руслану Дамаданову, а 400 тысяч оставил себе в качестве комиссионных за посреднические услуги. До передачи взятки глава ОНК Санкт-Петербурга вел длительные переговоры с представителями тюремной больницы, лоббируя перевод к ним Мхитаряна. За время переговоров к процессу подключились борцы с коррупцией, которые проинструктировали Дамаданова и задержали Матуса с поличным.

«Суд назначил Матусу наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга по результатам рассмотрения дела.

Сам Матус свою вину не признал.