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В Москве суд заочно арестовал гражданина Киргизии по обвинению в терроризме
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В Москве суд заочно арестовал гражданина Киргизии по обвинению в терроризме 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Мещанский суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии, который обвиняется в вербовке в террористическую организацию и в совершении теракта в составе организованной группы. Об этом информирует пресс-служба суда.
«Мещанский суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Киргизии Мирлана Мамашарипова, 1995 года рождения», — приводит сообщение ТАСС.
Обвиняемый объявлен в международный розыск.
Ему предъявлены обвинения по по ч. 1 ст. 205.1 УК России (Содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205 (Террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору).
Также фигурант обвиняется в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Ранее стало известно, что в Москве суд арестовал троих подозреваемых в терроризме.
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