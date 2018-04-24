В Москве суд заочно арестовал гражданина Киргизии по обвинению в терроризме

Мещанский суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии , который обвиняется в вербовке в террористическую организацию и в совершении теракта в составе организованной группы. Об этом информирует пресс-служба суда.

«Мещанский суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Киргизии Мирлана Мамашарипова, 1995 года рождения», — приводит сообщение ТАСС

Обвиняемый объявлен в международный розыск.

Ему предъявлены обвинения по по ч. 1 ст. 205.1 УК России (Содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205 (Террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору).

Также фигурант обвиняется в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Ранее стало известно, что в Москве суд арестовал троих подозреваемых в терроризме.