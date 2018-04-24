На воронежском предприятии сторожа насмерть придавило воротами

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Воронежский облсуд ужесточил наказание полицейским, осуждённым на 5 и 6 лет за взятку

Воронежский облсуд отправил экс-начальника угрозыска в тюрьму на 11 лет за торговлю героином

Жителя Воронежской области осудили на 2 года 10 месяцев колонии за месть таксисту