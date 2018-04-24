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На воронежском предприятии сторожа насмерть придавило воротами
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На воронежском предприятии сторожа насмерть придавило воротами 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Следователи возбудили уголовное дело. Женщину-сторожа, работавшую на предприятии в Советском районе Воронежа, насмерть придавило створкой ворот входной группы. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по региону во вторник, 24 апреля. ЧП случилось в марте 2018 года. Следователи провели доследственную проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Виновникам случившегося грозит до 4 лет лишения свободы. Следователи уже осмотрели место происшествие, изъяли документы, имеющие значение для расследования дела, опросили руководство и сотрудников предприятия, провели судебно-медицинскую экспертизу. Сотрудники СК запросили материалы расследования несчастного случая на производстве в госинспекции труда по Воронежской области. Расследование продолжается. Дарья Крымова
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