Суд оставил под арестом школьника, устроившего поножовщину в Стерлитамаке

Верховный суд Башкирии отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил под стражей подростка, который напал с ножом на одноклассников и учительницу в школе в Стерлитамаке . Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Адвокат Сергей Чирков добивался перевода подростка под домашний арест, сообщает ТАСС . По его словам, мальчик очень замкнут, плохо себя чувствует и нуждается в медицинской помощи. У него есть хронические заболевания, в частности аллергия.

17-летний ученик коррекционного класса напал с ножом на одноклассников. Он порезал руку одной из девочек, нанес ножевое ранение учителю, а затем разлил горючее вещество и поджег класс. Были госпитализированы сам нападавший, две ученицы и учительница.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

Как стало известно, подросток на своей странице в соцсети размещал видеоролики бойни в американской школе «Колумбайн».