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Суд оставил под арестом школьника, устроившего поножовщину в Стерлитамаке
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Суд оставил под арестом школьника, устроившего поножовщину в Стерлитамаке 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Верховный суд Башкирии отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил под стражей подростка, который напал с ножом на одноклассников и учительницу в школе в Стерлитамаке. Заседание суда проходило в закрытом режиме.
Адвокат Сергей Чирков добивался перевода подростка под домашний арест, сообщает ТАСС. По его словам, мальчик очень замкнут, плохо себя чувствует и нуждается в медицинской помощи. У него есть хронические заболевания, в частности аллергия.
17-летний ученик коррекционного класса напал с ножом на одноклассников. Он порезал руку одной из девочек, нанес ножевое ранение учителю, а затем разлил горючее вещество и поджег класс. Были госпитализированы сам нападавший, две ученицы и учительница.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.
Как стало известно, подросток на своей странице в соцсети размещал видеоролики бойни в американской школе «Колумбайн».
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