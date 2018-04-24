Власти Сочи помогают следствию в рамках дел, касающихся городских чиновников 

СОЧИ, 24 апреля. /ТАСС/. Администрация Сочи помогает следственным органам в рамках дел, касающихся городских чиновников, сообщил глава города Анатолий Пахомов во вторник на еженедельной планерке в мэрии.
"Мы принимаем активное участие, предоставляем следственным органам буквально все материалы, которые они требуют.
Надо дать все, чтобы могли правоохранительные органы разобраться", — сказал Пахомов.
Глава города-курорта также предупредил, что примет соответствующие меры, если выявит незаконную деятельность среди своих подчиненных. «Могу сказать одно — если будет доказано, что за моей спиной
занимались незаконными делами, пощады не будет. Я буду считать, что эти люди меня подвели. В данном случае я жалеть никого не собираюсь», — сказал глава города.
В апреле на Кубани по материалам прокуратуры возбудили 40 уголовных дел о нарушениях прав дольщиков, в рамках дел 17-18 апреля провели обыски в Краснодаре и Сочи, задержали 15 человек. По данным источников ТАСС, речь идет и о чиновниках, и о руководителях строительных компаний.