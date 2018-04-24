Власти Сочи помогают следствию в рамках дел, касающихся городских чиновников

СОЧИ , 24 апреля. / ТАСС /. Администрация Сочи помогает следственным органам в рамках дел, касающихся городских чиновников, сообщил глава города Анатолий Пахомов во вторник на еженедельной планерке в мэрии.

"Мы принимаем активное участие, предоставляем следственным органам буквально все материалы, которые они требуют.

Надо дать все, чтобы могли правоохранительные органы разобраться", — сказал Пахомов.

Глава города-курорта также предупредил, что примет соответствующие меры, если выявит незаконную деятельность среди своих подчиненных. «Могу сказать одно — если будет доказано, что за моей спиной

занимались незаконными делами, пощады не будет. Я буду считать, что эти люди меня подвели. В данном случае я жалеть никого не собираюсь», — сказал глава города.