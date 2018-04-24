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Под Запорожьем покушались на старосту
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Под Запорожьем покушались на старосту 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает «Украинская правда».
23 апреля у ворот дома на улице Садовой в Мирном произошел взрыв гранаты РГД-5 от чего получил ранения председатель пгт Мирное Мелитопольского района Запорожской области Юрий Радьков. С места преступления изъяты металлические фрагменты и рычаг взрывателя УЗРГМ.
«Мужчину 1963 года рождения «скорой» доставили в Мелитопольскую районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь. По данным врачей, мужчина получил незначительные телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает», — сообщили в полиции.
В данный момент полиция открыла уголовное производство по признакам покушения на умышленное убийство.
В пгт Мирное находится 3-й специальный региональный центр быстрого реагирования (в/ч Д0130) ГСЧС Украины. Кроме того, рядом находится популярное среди украинских туристов место — Национальный историко-археологический заповедник «Каменная Могила».
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