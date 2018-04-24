Под Запорожьем покушались на старосту

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает « Украинская правда ».

23 апреля у ворот дома на улице Садовой в Мирном произошел взрыв гранаты РГД-5 от чего получил ранения председатель пгт Мирное Мелитопольского района Запорожской области Юрий Радьков. С места преступления изъяты металлические фрагменты и рычаг взрывателя УЗРГМ.

«Мужчину 1963 года рождения «скорой» доставили в Мелитопольскую районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь. По данным врачей, мужчина получил незначительные телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает», — сообщили в полиции.

В данный момент полиция открыла уголовное производство по признакам покушения на умышленное убийство.