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Доверчивая жительница Славянского района отдала мошеннику 150 тысяч рублей
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Доверчивая жительница Славянского района отдала мошеннику 150 тысяч рублей 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Женщина познакомилась с ним в социальной сети
Доверчивая жительница Славянского района отдала мошеннику 150 тысяч рублей.
В полицию обратилась местная жительница и сообщила о том, что стала жертвой мошенника. Женщина рассказала, что познакомилась в социальной сети с мужчиной, который позже обманным путем выманил у нее 150 тысяч рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что новый знакомый пожаловался ей на трудное финансовое положение и попросил одолжить деньги. Потерпевшая передала мошеннику нужную ему сумму, после чего мужчина перестал выходить на связь. В указанный срок долг он не вернул.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя.
Он заключен под стражу. Мужчине грозит наказание до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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