Доверчивая жительница Славянского района отдала мошеннику 150 тысяч рублей

Женщина познакомилась с ним в социальной сети

Доверчивая жительница Славянского района отдала мошеннику 150 тысяч рублей.

В полицию обратилась местная жительница и сообщила о том, что стала жертвой мошенника. Женщина рассказала, что познакомилась в социальной сети с мужчиной, который позже обманным путем выманил у нее 150 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что новый знакомый пожаловался ей на трудное финансовое положение и попросил одолжить деньги. Потерпевшая передала мошеннику нужную ему сумму, после чего мужчина перестал выходить на связь. В указанный срок долг он не вернул.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя.