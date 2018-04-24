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В Калуге умер 13-летний школьник, надышавшись из газового баллончика в компании друзей
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В Калуге умер 13-летний школьник, надышавшись из газового баллончика в компании друзей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Калуге подростки купили в магазине известной сети «низких цен» газовый баллон, после чего во дворе жилого дома вдыхали содержащуюся в нём газовую смесь, после чего один мальчик умер. Об этом сообщается на сайте следственного комитета по региону.
24 апреля 2018 года СКР по Калужской области возбудил уголовное дело по факту смерти 13-летнего калужанина во дворе одного из домов областного центра по статье «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ).
По версии следствия, 23 апреля 2017 года подросток вместе с друзьями приобрёл в магазине известной сети магазинов «низких цен» газовый баллон, содержащий смесь газов — пропан, бутан, изобутан, и, находясь в одном из дворов Калуги, вдыхал газ из этого баллона. После этого наступила смерть школьника. Газовый баллон обнаружили на месте происшествия.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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