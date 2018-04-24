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Оперативники ЦАО столицы задержали подозреваемого в краже сейфа
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Оперативники ЦАО столицы задержали подозреваемого в краже сейфа 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали подозреваемого в краже из гостиницы крупной суммы денежных средств.
В территориальный отдел полиции от администратора гостиницы на улице Сретенка поступило сообщение о краже. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в одном из номеров гостиницы проживал 47-летний приезжий. Мужчина ушел, забыв закрыть входную дверь, а вернувшись, обнаружил пропажу сейфа с 8 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Ярославской области сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий. Как выяснилось, злоумышленник прошел незамеченным в гостиницу, увидел незапертую дверь одного из номеров, проник в помещение и похитил сейф. Затем он выбрал момент, когда администратор отвлеклась, и вынес его. Похищенными денежными средствами мужчина распорядился по собственному усмотрению.
По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
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