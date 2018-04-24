Поход в ванну со смартфоном закончился смертью для красноярской школьницы 

Следственными органами Красноярского края возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 13-летней девочки в ванной комнате. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Инцидент произошел вечером 19 апреля в одном из домов Красноярска. По данным следствия, девочка находилась в ванной комнате, когда мать ребенка услышала крик. Взломав дверь, родственники обнаружили тело ребенка с признаками поражения электрическим током. По одной из версий, школьница уронила в воду подключенный к зарядному устройству мобильный телефон.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Похожий случай произошел в конце января в Московской области. От удара током при использовании телефона в ванной погибла 13-летняя жительница Серпухова.
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