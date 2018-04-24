Поход в ванну со смартфоном закончился смертью для красноярской школьницы

Следственными органами Красноярского края возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 13-летней девочки в ванной комнате. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Инцидент произошел вечером 19 апреля в одном из домов Красноярска . По данным следствия, девочка находилась в ванной комнате, когда мать ребенка услышала крик. Взломав дверь, родственники обнаружили тело ребенка с признаками поражения электрическим током. По одной из версий, школьница уронила в воду подключенный к зарядному устройству мобильный телефон. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Похожий случай произошел в конце января в Московской области . От удара током при использовании телефона в ванной погибла 13-летняя жительница Серпухова Новости регионов: Оказавшаяся под током уличная ограда убила ребенка под Калугой