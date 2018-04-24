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Суд в Москве заочно арестовал обвиняемого в терроризме гражданина Киргизии
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Суд в Москве заочно арестовал обвиняемого в терроризме гражданина Киргизии 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
«Гражданину Киргизской Республики Мирлану Мамашарипову заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она, добавив, что мужчина объявлен в международный розыск.
По словам пресс-секретаря данная мера пресечения будет исчисляться с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ.
М. Мамашарипову предъявлено обвинение по статьям «содействие террористической деятельности» (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) и «террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2, п. «а» ст. 205 УК РФ))
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