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Следователи расследуют смерть пациентки в пластической клинике
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Следователи расследуют смерть пациентки в пластической клинике 

360tv.ru 2 часа назад
По факту смерти женщины во время пластической операции в частной клинике около «Триумф‐паласа» на севере Москвы Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщила пресс‐служба столичного СК.
Во время проведения пластической операции в одной из частных клиник, расположенной по Чапаевскому переулку в городе Москве, 32— летняя женщина скончалась на операционном столе
— Следственный комитет.
Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.
В Следственном комитете рассказали, что в рамках уголовного дела будет допрошены руководство и все сотрудники клиники. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается.
Хирурги из больницы Джонса Хопкинса тем временем провели первую в мире успешную операцию по полной трансплантации мужского полового органа и мошонки. Пациентом стал ветеран американской армии, который потерял гениталии в результате взрыва самодельной бомбы в Афганистане.
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