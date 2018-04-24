Следователи расследуют смерть пациентки в пластической клинике 

По факту смерти женщины во время пластической операции в частной клинике около «Триумф‐паласа» на севере Москвы Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщила пресс‐служба столичного СК.
Во время проведения пластической операции в одной из частных клиник, расположенной по Чапаевскому переулку в городе Москве, 32— летняя женщина скончалась на операционном столе
— Следственный комитет.
Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.
В Следственном комитете рассказали, что в рамках уголовного дела будет допрошены руководство и все сотрудники клиники. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается.
Хирурги из больницы Джонса Хопкинса тем временем провели первую в мире успешную операцию по полной трансплантации мужского полового органа и мошонки. Пациентом стал ветеран американской армии, который потерял гениталии в результате взрыва самодельной бомбы в Афганистане.