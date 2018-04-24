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Экс-директор саратовской гимназии отправился в колонию на два года
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Экс-директор саратовской гимназии отправился в колонию на два года 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы СУ СКР региона, в 2012 году директор гимназии № 5 фиктивно трудоустроил в учебное учреждение на должность педагога дополнительного образования местную жительницу, которая фактически не работала. Между тем, за четыре последующих года ей было начислено 643 тысячи рублей в качестве заработной платы. Денежные средства были похищены и потрачены на собственные нужды директором общеобразовательного учреждения.
В ходе предварительного расследования мужчина отрицал свою вину и пытался выдвинуть несуществующие версии о своей непричастности, однако они были опровергнуты собранными в ходе следствия доказательствами.
На недвижимое имущество Киреева был наложен арест, а сам мужчина приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 80 000 тысяч рублей.
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