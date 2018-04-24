Экс-директор саратовской гимназии отправился в колонию на два года

По данным пресс-службы СУ СКР региона, в 2012 году директор гимназии № 5 фиктивно трудоустроил в учебное учреждение на должность педагога дополнительного образования местную жительницу, которая фактически не работала. Между тем, за четыре последующих года ей было начислено 643 тысячи рублей в качестве заработной платы. Денежные средства были похищены и потрачены на собственные нужды директором общеобразовательного учреждения.

В ходе предварительного расследования мужчина отрицал свою вину и пытался выдвинуть несуществующие версии о своей непричастности, однако они были опровергнуты собранными в ходе следствия доказательствами.