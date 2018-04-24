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Житель Брянской области сел пожизненно за убийство четырех человек
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Житель Брянской области сел пожизненно за убийство четырех человек 

Экспресс-газета 52 минуты назад
Брянский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя, признанного виновным в убийстве четырех человек.
Обвинение 32-летнему фигуранту уголовного дела было предъявлено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство четырех лиц, сопряженное с разбоем) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Суд установил, что 17 сентября 2016 года в мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 20-летнюю девушку в Москве. Он нанес ей ножом множественные удары в область шеи, после чего похитил телефон и 19 тысяч рублей. От полученных ранений девушка погибла на месте.
Это убийство он совершил на следующий день после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
24 ноября того же года мужчина у себя дома в селе Далисичи Суражского района Брянской области убил своих родителей — 61-летнюю мать и 66-летнего отца. Затем он направился к своему 33-летнему приятелю, которому также нанес множественные удары ножом.
«Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд назначил виновному по совокупности преступлений пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры Брянской области.
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