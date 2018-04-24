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Подозреваемый в краже инструмента гражданин задержан в Вырице
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Подозреваемый в краже инструмента гражданин задержан в Вырице 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
По информации следственных органов сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
Силами группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии и сотрудником уголовного розыска задержан мужчина, который подозревается в том, что ночью проник на территорию дачного участка на улице Соболевского, откуда совершил кражу инструмента, принадлежащего местному жителю.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, что правоохранители подозревают банду воров-домушников, которая состояла из двух 41-летних мужчин, подозревают в 17 квартирных кражах с нанесённым общим ущербом в 3,5 млн рублей.
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