В Кирове поймали двух браконьеров, ловивших стерлядь запрещенным орудием 

Сотрудниками Кировского ЛО МВД России на транспорте выявлены факты незаконной добычи водных биологических ресурсов на реке Вятка.
В начале апреля текущего года сотрудниками транспортной полиции города Кирова были задержаны двое уроженцев поселка Мурыгино Кировской области, которые осуществляли добычу рыбы на реке Вятка.
При помощи запрещенного орудия лова («багрилка») мужчины выловили рыбу — стерлядь, в количества 20 штук. Тем самым причинив ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу Кировской области на общую сумму более 8000 рублей.
По данным фактам в отношении задержанных отделением дознания Кировского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Фото — stihi.ru