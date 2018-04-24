В Кирове поймали двух браконьеров, ловивших стерлядь запрещенным орудием

Сотрудниками Кировского ЛО МВД России на транспорте выявлены факты незаконной добычи водных биологических ресурсов на реке Вятка.

В начале апреля текущего года сотрудниками транспортной полиции города Кирова были задержаны двое уроженцев поселка Мурыгино Кировской области , которые осуществляли добычу рыбы на реке Вятка.

При помощи запрещенного орудия лова («багрилка») мужчины выловили рыбу — стерлядь, в количества 20 штук. Тем самым причинив ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу Кировской области на общую сумму более 8000 рублей.

По данным фактам в отношении задержанных отделением дознания Кировского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Фото — stihi.ru