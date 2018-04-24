Ещё
В Кирове поймали двух браконьеров, ловивших стерлядь запрещенным орудием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кирове поймали двух браконьеров, ловивших стерлядь запрещенным орудием 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Сотрудниками Кировского ЛО МВД России на транспорте выявлены факты незаконной добычи водных биологических ресурсов на реке Вятка.
В начале апреля текущего года сотрудниками транспортной полиции города Кирова были задержаны двое уроженцев поселка Мурыгино Кировской области, которые осуществляли добычу рыбы на реке Вятка.
При помощи запрещенного орудия лова («багрилка») мужчины выловили рыбу — стерлядь, в количества 20 штук. Тем самым причинив ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу Кировской области на общую сумму более 8000 рублей.
По данным фактам в отношении задержанных отделением дознания Кировского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Фото — stihi.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Кирове мужчина зарезал своего пасынка: возбуждено уголовное дело Глава Лальского городского поселения Кировской области похитил денежные средства муниципалитета: возбуждено уголовное дело Мошенник установил 93-летней кировчанке фильтр для воды за 35 тысяч рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах140
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой179
Скончался Геннадий Леонов10
Зачем Понаровская вернулась в Россию35
Украина объявила России речную блокаду199
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение