Расчленившему приятеля свердловчанину отменили приговор

24 апреля Свердловский облсуд отменил приговор 47-летнему жителю Ревды, который ранее был признан виновным в убийстве знакомого.

"Это связано с процессуальными нарушениями. Дело направлено на новое рассмотрение в Ревдинский городской суд иным составом", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Преступление было совершено 17 марта 2017 года в поселке Шумиха. По версии следователей, мужчина застрелил 57-летнего местного жителя, расчленил тело, а останки спрятал в лесу в Полевском городском округе и скрылся.

Его объявили в розыск. Злоумышленника удалось найти только спустя 3 месяца — 17 июня 2017 года. Он уехал на Сахалин и работал там рыбаком.

В начале февраля Ревдинский горсуд отправил его в колонию строгого режима на 11 лет.

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