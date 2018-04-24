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Тамбовского педофила приговорили к семи годам колонии
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Тамбовского педофила приговорили к семи годам колонии 

АиФ 43 минуты назад
Фото: АиФ
В Тамбовской области вынесли приговор педофилу, сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, в августе 2016 года мужчина через соцсеть познакомился с 11-летней девочкой и стал с ней переписываться. Причём его сообщения носили интимный характер. А позже мужчина отправил школьнице свою непристойную фотографию.
Увидев переписку в телефоне девочки, её родственники обратились в полицию. Следователи задержали педофила. Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
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