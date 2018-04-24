Тамбовского педофила приговорили к семи годам колонии

По версии следствия, в августе 2016 года мужчина через соцсеть познакомился с 11-летней девочкой и стал с ней переписываться. Причём его сообщения носили интимный характер. А позже мужчина отправил школьнице свою непристойную фотографию.