Оперативники уголовного розыска ОП Китай-город задержали подозреваемого в грабеже

Сотрудники ОУР ОП Китай-город УВД по ЦАО задержали ранее дважды судимого мужчину, подозреваемого в грабеже

В отдел полиции Китай-город поступило заявление о грабеже от 20-летнего молодого человека, жителя столицы.

Сотрудники полиции установили, что ранним утром в районе Славянской площади, неизвестные лица применив силу, похитили из кармана куртки заявителя мобильный телефон. После чего с похищенным скрылись. Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР ОП Китай-город, вычислили по приметам и задержали одного из подозреваемых. Им оказался 29-летний приезжий. В отделе полиции выяснилось, что злоумышленник ранее дважды был судим, по ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». В присутствии понятых похищенное у него было изъято.

По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками полиции принимаются меры к розыску и задержанию соучастников данного противоправного деяния.