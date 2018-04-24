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Оперативники уголовного розыска ОП Китай-город задержали подозреваемого в грабеже
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Оперативники уголовного розыска ОП Китай-город задержали подозреваемого в грабеже 

Управа Таганского района города Москвы 40 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Сотрудники ОУР ОП Китай-город УВД по ЦАО задержали ранее дважды судимого мужчину, подозреваемого в грабеже
В отдел полиции Китай-город поступило заявление о грабеже от 20-летнего молодого человека, жителя столицы.
Сотрудники полиции установили, что ранним утром в районе Славянской площади, неизвестные лица применив силу, похитили из кармана куртки заявителя мобильный телефон. После чего с похищенным скрылись. Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР ОП Китай-город, вычислили по приметам и задержали одного из подозреваемых. Им оказался 29-летний приезжий. В отделе полиции выяснилось, что злоумышленник ранее дважды был судим, по ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». В присутствии понятых похищенное у него было изъято.
По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудниками полиции принимаются меры к розыску и задержанию соучастников данного противоправного деяния.
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