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Курянин споил знакомого и похитил его автомобиль
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Курянин споил знакомого и похитил его автомобиль 

Курские известия 41 минуту назад
Фото: Курские известия
Хозяин «Лады» лишился машины после случайного знакомства с молодым человеком в гаражном кооперативе
Накануне происшествия мужчина распивал спиртное у своего бокса. Незнакомец сначала попросил закурить, а потом решил присоединиться к застолью. Продолжился праздник уже дома у потерпевшего, а утром гость пропал вместе с документами и ключами от машины и гаража.
— Курянин вместе с полицейскими постарался восстановить картину произошедшего, чтобы найти улики. Отпечатков пальцев на рюмках уже не было — новый знакомый оказался бывалым рецидивистом и, уходя, вытер тканью все поверхности, которых касался. Но потерпевший вспомнил, что одну из бутылок злоумышленник сам забросил на крышу гаража. На этом стекле эксперты обнаружили следы пальцев рук и выяснили, что они принадлежат ранее судимому курянину, — сообщил старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску Сергей Ружицкий.
В первую очередь оперативники стали проверять круг его знакомых. У дома одного из них был обнаружен и изъят похищенный автомобиль. Оказалось, что подозреваемый искал на него покупателя и временно припарковал во дворе. Сейчас фигуранта разыскивают. За кражу ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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