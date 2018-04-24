В Татарстане экс-сотрудника университета КНИТУ осудили за обещание передать взятку

КАЗАНЬ , 24 апреля. / ТАСС /. Вахитовский районный суд Казани признал виновным в обещании посредничества во взяточничестве бывшего сотрудника Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) и приговорил его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом в 400 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан

"Вахитовский районный суд города Казани Республики Татарстан рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего экс-сотрудника ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ «Обещание посредничества во взяточничестве».

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил бывшего сотрудника университета к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима , со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил", — отмечается в сообщении.

По версии следствия, подсудимый предложил своему знакомому решить вопрос с получением диплома, озвучив сумму взятки в размере 300 тыс. рублей. Через несколько дней экс-сотрудник вуза получил от взяткодателя 250 тыс. рублей, после чего его задержали сотрудники проавоохранительных органов.