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В Татарстане экс-сотрудника университета КНИТУ осудили за обещание передать взятку
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В Татарстане экс-сотрудника университета КНИТУ осудили за обещание передать взятку 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани признал виновным в обещании посредничества во взяточничестве бывшего сотрудника Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) и приговорил его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом в 400 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.
"Вахитовский районный суд города Казани Республики Татарстан рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего экс-сотрудника ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ «Обещание посредничества во взяточничестве».
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил бывшего сотрудника университета к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил", — отмечается в сообщении.
По версии следствия, подсудимый предложил своему знакомому решить вопрос с получением диплома, озвучив сумму взятки в размере 300 тыс. рублей. Через несколько дней экс-сотрудник вуза получил от взяткодателя 250 тыс. рублей, после чего его задержали сотрудники проавоохранительных органов.
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