Суд в Карелии приговорил 11 наркоторговцев из РФ и Украины к колонии строгого режима

"С учетом досудебных соглашений о сотрудничестве Петрозаводский городской суд назначил 11 подсудимым из России и Украины наказания в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет. Общий срок наказания, которое они будут отбывать в колонии строгого режима, составляет 69,5 лет", — сказала Татьяна Кордюкова.

Как установил суд, с 2014 года по 2015 год подсудимые занимались изготовлением и сбытом в Петрозаводске курительных смесей. Торговля велась через интернет, наркотики помещали в специально оборудованные тайники. Преступники общались между собой при помощи мессенджеров.