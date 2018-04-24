Суд в Карелии приговорил 11 наркоторговцев из РФ и Украины к колонии строгого режима 

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 апреля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд приговорил к различным срокам заключения за торговлю спайсами 11 участников преступной организации из России и Украины, в общей сложности они получили 69,5 лет колонии строгого режима, сообщила во вторник ТАСС старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Татьяна Кордюкова.
"С учетом досудебных соглашений о сотрудничестве Петрозаводский городской суд назначил 11 подсудимым из России и Украины наказания в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет. Общий срок наказания, которое они будут отбывать в колонии строгого режима, составляет 69,5 лет", — сказала Татьяна Кордюкова.
Как установил суд, с 2014 года по 2015 год подсудимые занимались изготовлением и сбытом в Петрозаводске курительных смесей. Торговля велась через интернет, наркотики помещали в специально оборудованные тайники. Преступники общались между собой при помощи мессенджеров.
Правоохранители пресекли противоправную деятельность сообщников в 2015 году. Среди них были в основном молодые люди — жители Карелии, Вологодской и Архангельской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, граждане Украины из Киева и Черниговской области. Уголовные дела в отношении еще восьми членов преступного сообщества сейчас рассматривают в суде.