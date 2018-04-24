Суд отправил 11 членов наркобанды в колонию строгого режима

Участники преступного сообщества в течение года прятали в Петрозаводске синтетические наркотики.

Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 11 граждан России Украины . Участников преступной организации обвиняли в торговле наркотиками, включая Интернет. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры республики.

Обвиняемые в составе организованного сообщества с 2014 по 2015 год продавали синтетические наркотики и их аналоги на территории Петрозаводска. Торговцы прятали наркотики в тайниках, а затем через Интернет оповещали покупателя о месте закладки. Оплата производилась путем переводов средств на заранее определенные счета электронной платежной системы. Сами участники наркобанды общались между собой через программы мгновенного обмена сообщениями.

В результате оперативно-розыскных мероприятий у злоумышленников изъяли более 8,3 кг наркотических средств и их аналогов. Из такого количества запрещенных веществ можно было изготовить несколько сотен тысяч разовых доз.