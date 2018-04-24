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Суд отправил 11 членов наркобанды в колонию строгого режима
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Суд отправил 11 членов наркобанды в колонию строгого режима 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Участники преступного сообщества в течение года прятали в Петрозаводске синтетические наркотики.
Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 11 граждан России и Украины. Участников преступной организации обвиняли в торговле наркотиками, включая Интернет. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры республики.
Обвиняемые в составе организованного сообщества с 2014 по 2015 год продавали синтетические наркотики и их аналоги на территории Петрозаводска. Торговцы прятали наркотики в тайниках, а затем через Интернет оповещали покупателя о месте закладки. Оплата производилась путем переводов средств на заранее определенные счета электронной платежной системы. Сами участники наркобанды общались между собой через программы мгновенного обмена сообщениями.
В результате оперативно-розыскных мероприятий у злоумышленников изъяли более 8,3 кг наркотических средств и их аналогов. Из такого количества запрещенных веществ можно было изготовить несколько сотен тысяч разовых доз.
Суд в зависимости от роли и участия в преступной деятельности назначил от 5 до 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовные дела в отношении еще восьми членов банды еще рассматривает суд.
По материалам: ptzgovorit.ru
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