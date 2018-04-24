Житель Кемеровской области предстанет за совершение серии преступлений

Следователем отдела полиции «Афонино» отдела МВД России по г. Киселевску окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего местного жителя. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», а также ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Осенью прошлого года в дежурные части отделов полиции «Афонино» и «Заводской» ОМВД России по г. Киселевску с заявлениями о кражах обратились жители частного сектора и владельцы квартир, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. Во всех случаях неизвестный проникал в жилища путем отжатия пластиковых окон или взламывая входные двери. Из помещений злоумышленник похищал сотовые телефоны, телевизоры, ювелирные изделия, денежные средства и одежду.

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. В ходе следствия установлена его причастность к совершению 18 аналогичных преступлений. Сумма причиненного ущерба составила около 300 000 рублей. Чужое имущество похититель продавал в Прокопьевске , а вырученные деньги тратил на наркотики. Кроме этого доказана вина мужчины в совершении разбоя. В подъезде одного из домов он напал на 71-летнюю горожанку, сбил ее с ног и похитил золотые серьги стоимостью около 11 000 рублей.

В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемых статей предусматривают в качестве максимального наказания восемь лет лишения свободы.