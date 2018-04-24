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Житель Кемеровской области предстанет за совершение серии преступлений
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Житель Кемеровской области предстанет за совершение серии преступлений 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Следователем отдела полиции «Афонино» отдела МВД России по г. Киселевску окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего местного жителя. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», а также ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой».
Осенью прошлого года в дежурные части отделов полиции «Афонино» и «Заводской» ОМВД России по г. Киселевску с заявлениями о кражах обратились жители частного сектора и владельцы квартир, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. Во всех случаях неизвестный проникал в жилища путем отжатия пластиковых окон или взламывая входные двери. Из помещений злоумышленник похищал сотовые телефоны, телевизоры, ювелирные изделия, денежные средства и одежду.
В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. В ходе следствия установлена его причастность к совершению 18 аналогичных преступлений. Сумма причиненного ущерба составила около 300 000 рублей. Чужое имущество похититель продавал в Прокопьевске, а вырученные деньги тратил на наркотики. Кроме этого доказана вина мужчины в совершении разбоя. В подъезде одного из домов он напал на 71-летнюю горожанку, сбил ее с ног и похитил золотые серьги стоимостью около 11 000 рублей.
В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемых статей предусматривают в качестве максимального наказания восемь лет лишения свободы.
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