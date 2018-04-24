Охотники на лосей потеряли миллион и Ленд Крузер

Одновременно суд конфисковал и обратил в доход государства автомобиль одного из осужденных «Тойота Ленд Крузер», на котором перевозили перевозка мясо животных, — сообщает окружная прокуратура.

Красноселькупский районный суд осудил трех местных жителей за незаконную охоту на лосей.

ИА Север-Пресс: последние новости

В Тарко-Сале на 50 тысяч оштрафовали шумного и бесстрашного гражданина

По-братски не получилось. В Ноябрьске один брат сидел, пока другой «бегал»

Брат на брата. В селе Белоярск семейный конфликт вылился в кровавые разборки