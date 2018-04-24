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Охотники на лосей потеряли миллион и Ленд Крузер
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Охотники на лосей потеряли миллион и Ленд Крузер 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Красноселькупский районный суд осудил трех местных жителей за незаконную охоту на лосей.
Браконьеров оштрафовали на 150 тыс. рублей и запретили 2 года заниматься охотой. Еще одного злоумышленника с учетом судимости и рецидива преступлений приговорили к 1 году и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В апреле прошлого года мужчины, находясь в общедоступных охотничьих угодьях в 67 километрах от села Ратта, на снегоходах и без соответствующих лицензий незаконно добыли 6 лосей. На КПП Харампурского месторождения их автомобиль остановили сотрудники службы по охране биоресурсов ЯНАО. Во время осмотра они обнаружили более 150 кг мяса дикого животного.
Незаконной добычей лосей государству был причинен ущерб на общую сумму 960 тыс. рублей. Её взыскали с осужденных в пользу государства в качестве компенсации причиненного государственному охотничьему фонду РФ вреда.
Одновременно суд конфисковал и обратил в доход государства автомобиль одного из осужденных «Тойота Ленд Крузер», на котором перевозили перевозка мясо животных, — сообщает окружная прокуратура.
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