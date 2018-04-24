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В Кемеровской области полицейские изъяли у местного жителя более полукилограмма марихуаны
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В Кемеровской области полицейские изъяли у местного жителя более полукилограмма марихуаны 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Сбытчик» в отдел МВД России по Прокопьевскому району поступила информация о том, что житель поселка Карагайлинский заготавливает дикорастущую коноплю.
При проверке данного сообщения сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами ДПС задержали автомобиль, на котором предположительно передвигался злоумышленник. В салоне машины полицейские обнаружили и изъяли пакет, наполненный растением с характерным запахом конопли. Результаты проведенного исследования подтвердили, что это марихуана общей массой более 500 граммов. 23-летний житель поселка Карагайлинский признался, что дикорос заготавливал для личного потребления на заброшенных приусадебных участках, в поисках которых специально объезжал населенные пункты района.
В настоящее время в отношении подозреваемого следователем отдела МВД России по Прокопьевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В соответствии с санкциями данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.
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