Осудили на Севере, раскрыли во Владимире 

Фото с ресурса iphonez.co.il В Ямало-Ненецком автономном округе вынесен приговор 28-летнему местному жителю за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. Примечательно, что преступление раскрыто следователями Владимирской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, весной 2016-го года в Муромский отдел Следственного комитета обратилась женщина с заявлением о совершении неизвестным лицом развратных действий в сети интернет в отношении ее 13-летней дочери.
По данному факту было немедленно возбуждено уголовное дело и следственные действия вышли на «ямальский» след. Оперативникам удалось обнаружить, что преступление в отношении ребенка совершил 28-летний житель Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
В ходе межрегионального взаимодействия подозреваемого задержали по месту нахождения, после чего материалы были переданы из Владимирской области в следственное управление ЯНАО.
Жертвами злоумышленника стали две несовершеннолетние девочки, с которыми мужчина вступил в переписку интимного содержания в интернете, выманил у девочек приватные фотографии, а после угрожал детям выложить фотографии в общем доступе.
Девочка из Мурома рассказала все маме, которая и обратилась за помощью в органы. Мужчина признал вину в содеянном полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом мужчине назначено принудительное наблюдение и лечение у врача психиатра-сексопатолога в амбулаторных условиях.