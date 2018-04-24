Осудили на Севере, раскрыли во Владимире

Как сообщает пресс-служба ведомства, весной 2016-го года в Муромский отдел Следственного комитета обратилась женщина с заявлением о совершении неизвестным лицом развратных действий в сети интернет в отношении ее 13-летней дочери.

По данному факту было немедленно возбуждено уголовное дело и следственные действия вышли на «ямальский» след. Оперативникам удалось обнаружить, что преступление в отношении ребенка совершил 28-летний житель Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ходе межрегионального взаимодействия подозреваемого задержали по месту нахождения, после чего материалы были переданы из Владимирской области в следственное управление ЯНАО.

Жертвами злоумышленника стали две несовершеннолетние девочки, с которыми мужчина вступил в переписку интимного содержания в интернете, выманил у девочек приватные фотографии, а после угрожал детям выложить фотографии в общем доступе.